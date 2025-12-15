La prima seduta del Consiglio regionale del Veneto, oggi, alle 15, a palazzo Ferro Fini, ha visto l’elezione del Presidente dell’Assemblea legislativa e dell’Ufficio di Presidenza.

Dopo votazione a scrutinio segreto, con 34 voti validi e 17 schede bianche, è stato eletto Presidente dell’Assemblea legislativa il Consigliere Luca Zaia, proposto dalla maggioranza.

“Porto la mia lunga esperienza e sento forte la responsabilità del mandato che mi è stato conferito dai cittadini – ha esordito il neoeletto Presidente del Consiglio regionale – La responsabilità di produrre leggi ed eventualmente di emendarle per migliorare la vita dei Veneti. Ringrazio la maggioranza che ha proposto il mio nome e auguro buon lavoro a tutti. Iniziamo oggi un nuovo corso: auspico che questa nuova Presidenza possa dichiararsi terza rispetto al dibattito in corso a garanzia di tutti i consiglieri: non voterò alcun provvedimento.”

Di seguito, sempre con votazione a scrutinio segreto, sono stati eletti gli altri componenti del nuovo Ufficio di Presidenza.

Vicepresidenti sono stati eletti il Consigliere Francesco Rucco, con 34 voti, proposto dalla maggioranza, e il Consigliere Andrea Micalizzi, con 17 voti, espressione della minoranza.

Consiglieri Segretari sono stati eletti il Consigliere Jacopo Maltauro, con 34 voti, proposto dalla maggioranza, e il Consigliere Anna Maria Bigon, con 17 voti, espressione della minoranza.

Come da regolamento, la prima seduta del Consiglio è stata presieduta pro tempore, fino alla votazione del Presidente Zaia, dal consigliere più anziano, Riccardo Szumski, coadiuvato dai consiglieri più giovani, Jacopo Maltauro e Matteo Pressi.

Al termine delle votazioni, il Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio regionale per la presentazione del nuovo Esecutivo e del programma di governo.

Su decisione dell’Ufficio di Presidenza, l’Assemblea legislativa si riunirà giovedì 18 dicembre, alle 9.30.

