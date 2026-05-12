Progetto ‘Musincanto’, Borgia (FdI): “Nato in pandemia, ha trasformato l'isolamento in musica"

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Borgia, ha presentato il progetto ‘Musincanto’, ideato e diretto dalla professoressa Simonetta Mandis, nell'ambito della ‘Settimana nazionale della Musica’.

Erano presenti anche i consiglieri regionali Sonia Brescacin (Gruppo Misto), e Anna Leso (FdI).

Il progetto, nato nel 2021 durante il difficile periodo della pandemia, coinvolge una ventina di alunni dell’Istituto Comprensivo 1 ‘Federico Grava’ di Conegliano, in provincia di Treviso, che dedicano il loro tempo extra-curricolare allo studio del canto corale.

Nel corso della conferenza stampa, sono stati eseguiti due brani: ‘Nel blu dipinto di blu’, di Domenico Modugno, e ‘Fino all'alba’ di Arisa, inno ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

“Oggi, valorizziamo la ‘Settimana nazionale della musica’ a scuola e accogliamo i ragazzi e le ragazze del Coro ‘Musincanto’, guidate dall’insegnante Simonetta Mandis – ha detto il Capogruppo Claudio Borgia - Il Coro, nato durante la pandemia, ha saputo trasformare il silenzio dell’isolamento in musica, nel segno della condivisione. Siamo quindi orgogliosi di questi ragazzi, delle scuole Medie, che provengono dalla Marca Trevigiana, i quali hanno scelto di mettersi in gioco nel campo musicale e di seguire un importante percorso formativo. Anche perché la musica è arte, speranza in un mondo migliore.”

La professoressa Simonetta Mandis, responsabile del progetto, ha spiegato che “il nostro Coro è nato durante la pandemia, per offrire ai ragazzi un’esperienza extra scolastica. Accogliamo alunni provenienti da diverse classi delle scuole Medie; ci troviamo tutti i martedì pomeriggio, condividendo il pranzo e l’esperienza settimanale, per poi iniziare le nostre attività. Siamo presenti nel territorio partecipando a cerimonie istituzionali, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Conegliano, toccando così con mano le realtà associative di volontariato e combattentistiche e di armi, nel segno dei valori legati all’educazione civica. La musica ci dà la possibilità di esprimere emozioni e di lanciare determinati messaggi, anche di valore sociale.”

Nicoletta Piccin, volontaria collaboratrice dell'Istituto, ha evidenziato che “il Coro regala significativi momenti di emozione e di formazione che accompagneranno i nostri ragazzi e le nostre ragazze durante le loro vite. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra scuola e del nostro territorio, che accoglie a braccia aperte anche persone provenienti da lontano. Il coro è composto di una ventina di alunni delle scuole Medie, seguiti dalla professoressa Simonetta Mandis. Il nostro repertorio spazia dai grandi successi internazionali alle meravigliose canzoni italiane. Ricordo che il Coro ha partecipato a diversi concorsi e progetti, anche esterni alla scuola.”

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