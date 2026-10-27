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Quarta commissione analizza risultanze attività istituzionale Consiglio nell’XI Legislatura

A CURA DI ALTRIMEDIA
|2 giorni fa
Quarta commissione analizza risultanze attività istituzionale Consiglio nell’XI Legislatura
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La Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), Vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), Segretario Laura Besio (FdI), ha analizzato oggi le risultanze dell’attività istituzionale svolta dal Consiglio regionale nell’Undicesima Legislatura, approfondendo in particolare i dati relativi ai provvedimenti legislativi, amministrativi e agli atti di indirizzo.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

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