Quarta commissione analizza risultanze attività istituzionale Consiglio nell’XI Legislatura

La Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), Vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), Segretario Laura Besio (FdI), ha analizzato oggi le risultanze dell’attività istituzionale svolta dal Consiglio regionale nell’Undicesima Legislatura, approfondendo in particolare i dati relativi ai provvedimenti legislativi, amministrativi e agli atti di indirizzo.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO