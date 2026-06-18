Quarta commissione dà parere favorevole al Rendiconto generale della Regione
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|1 giorno fa
La Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega-LV), segretario Laura Besio (FdI), ha espresso oggi, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sul Disegno di legge della Giunta regionale “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025”.
Inoltre, la commissione, presente l’Assessore regionale all’Ambiente, Elisa Venturini, ha dato, con i voti della maggioranza, parere favorevole sulla Rendicontazione n. 33 ‘Relazione al Consiglio regionale sullo stato degli interventi inseriti nell'Elenco annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’Amministrazione Regione del Veneto’.
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