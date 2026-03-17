Quarta commissione esprime parere favorevole alla manovra di bilancio
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|1 giorno fa
La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), ha espresso oggi parere favorevole alla Prima commissione, con i voti della maggioranza, sulla manovra di bilancio: Legge regionale di Stabilità 2026, Collegato, Bilancio di previsione 2026- 2028.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO
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