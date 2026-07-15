Quarta commissione esprime parere positivo sull’Assestamento del bilancio 2026- 28
A CURA DI ALTRIMEDIA
|23 ore fa
La Quarta commissione consiliare, presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), ha espresso oggi, con i voti della maggioranza, parere positivo alla Prima commissione in ordine all’Assestamento del bilancio regionale di previsione 2026- 28.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO