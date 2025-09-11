Quarta commissione – Parere favorevole al Bilancio Consolidato 2024 della Regione del Veneto

La Quarta commissione consiliare, presieduta da Andrea Zanoni (Alleanza Verdi Sinistra), vicepresidente Roberto Bet (Lega- LV), ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione, per quanto di competenza, in ordine al Bilancio Consolidato 2024 della Regione del Veneto.

Il documento dà conto dei risultati economici, patrimoniali e finanziari derivanti dalla gestione complessiva svolta da enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che compongono il cosiddetto Gruppo Regione del Veneto.

