Quarta commissione presenta risultanze del percorso conoscitivo sul sistema penitenziario in Veneto
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|1 giorno fa
La Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), Vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), Segretario Laura Besio (FdI), ha presentato oggi le risultanze del percorso conoscitivo sul Sistema penitenziario in Veneto, frutto dell’analisi della situazione presente negli Istituti penitenziari della nostra Regione. Tra le diverse criticità emerse, l’affollamento delle carceri rappresenta quella più grave.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO
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