Quinta commissione ha iniziato esame Relazione sociosanitaria Regione Veneto, anno 2025

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, si è riunita oggi, a palazzo Ferro Fini, per la prima volta dopo l’insediamento ufficiale e la contestuale nomina, lunedì 12 gennaio us, del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Nella seduta odierna, alla presenza degli assessori regionali alla Sanità, Gino Gerosa, e ai Servizi Sociali, Paola Roma, la commissione, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha iniziato l’esame della Relazione sociosanitaria della Regione del Veneto, anno 2025; oggetto di valutazione, da parte dei commissari, i dati del 2024.

Nello specifico, è stato esaminato un documento molto corposo, che fotografa la situazione del Servizio Sanitario Regionale in termini di costosità e spesa sanitaria, servizi erogati alla popolazione, epidemiologia, stato di avanzamento della realizzazione e dell’attivazione di strutture intermedie con l’utilizzo di risorse del PNRR.

Durante i lavori, la Relazione sociosanitaria, che viene esaminata ogni anno dalla competente commissione, è stata illustrata ai commissari dai tecnici dell’Area Sanità e Sociale e di Azienda Zero: dott. Massimo Annicchiarico, DG Area Sanità e Sociale; dott.ssa Silvia Vigna, Direzione Programmazione e Controllo SSR; dott.ssa Romina Cazzaro, Direttore Direzione Programmazione Sanitaria; dott. Pierangelo Spano, Direttore Direzione Servizi Sociali; dott. Manuel Zorzi, Azienda Zero, Direttore Servizio Epidemiologico regionale; dott. Stefano Nicola, Azienda Zero, Programmazione e Controllo direzionale.

L’esame della Relazione sociosanitaria proseguirà, in vista dell’espressione della relativa presa d’atto, nella prossima seduta della Quinta commissione, prevista per mercoledì 28 gennaio.

