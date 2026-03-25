Quinta commissione licenzia Pdlr 46
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|23 ore fa
La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, acquisito il parere positivo della Prima commissione, ha licenziato oggi, con i voti della maggioranza, il Disegno di legge della Giunta regionale (Pdlr n. 46), che modifica l'articolo 1 della L.R. n. 23/2012 'Norme in materia di programmazione sociosanitaria e approvazione del Piano sociosanitario regionale 2012-2016'.
Era presente il dott. Gianni Rossi, dirigente della Direzione regionale ‘Organizzazione e Personale’.
La proposta normativa andrà ora all’esame dell’Aula consiliare, con Relatore il Capogruppo di Lega- LV, Riccardo Barbisan, e Correlatore la consigliera regionale Chiara Luisetto, vicepresidente della Quinta commissione.
Ricordiamo che il Pdlr n. 46, alla luce del mutato quadro normativo, allinea la normativa regionale concernente la nomina del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale a quella prevista per i Direttori generali delle Aziende ULSS, rimuovendo il limite di sessantacinque anni per la nomina, previsto solamente dalla normativa regionale.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO
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