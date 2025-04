Quinta commissione - Parere positivo su relazione 2024 del Garante regionale diritti della persona

La Quinta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha espresso parere positivo, a maggioranza e senza voti contrari, sulla rendicontazione n. 261 relativa all’attività svolta nel 2024 dal Garante regionale dei diritti della persona, l’avvocato Mario Caramel, provvedimento già illustrato nel dettaglio due settimane fa nella Prima commissione consiliare, presso la quale si trova incardinato. La rendicontazione, in sintesi, riporta i dati riguardanti l’esercizio delle tre funzioni di difensore civico, di garante per l’infanzia e l’adolescenza, nonché di garante dei diritti delle persone private della libertà personale, riunite nell’unica figura prevista dallo Statuto del Veneto e disciplinata dalla L. Reg. n. 37/2013, e quindi, in sostanza: l’attività di difesa civica, ovvero le istanze di riesame del diritto di accesso e di nomina di commissario ad acta; l’attività di tutela dei minori, con particolare riferimento ai minori stranieri, anche non accompagnati, e agli affidamenti familiari; e infine, l’attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della liberà personale, con riguardo all’affollamento negli istituti penitenziari presenti nel territorio regionale e al fenomeno dei suicidi. La rendicontazione potrà così tornare in Prima commissione in vista del via libera definitivo.

Di seguito, la Commissione ha espresso all’unanimità parere positivo sul progetto di legge n. 280, a prima firma del consigliere Renzo Masolo (Europa Verde), relativo a “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità”, incardinato nella Terza commissione, che potrà così proseguire l’iter istruttorio.

