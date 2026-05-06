Quinta commissione. Tavolo coordinamento regionale contrasto alla violenza contro le donne

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha espresso all’unanimità parere favorevole sulla PAGR n. 18, il provvedimento della Giunta regionale che aggiorna la composizione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.

Inoltre, è stato espresso, a maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione in ordine alla Rendicontazione n. 7 ‘Relazione sull’attività del Garante regionale dei diritti della persona nell’anno 2025’.

La relazione viene resa ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 10, comma 1°, della L.R. n. 37/2013 “Garante regionale dei diritti della persona”, con la quale il legislatore regionale ha dato applicazione all’articolo 63 dello Statuto, istitutivo di tale figura di garanzia.

Il Garante regionale dei diritti della persona è una figura monocratica che riunisce le funzioni, precedentemente svolte da distinti soggetti, del ‘Difensore civico’, del ‘Garante per l’infanzia e l’adolescenza’ e del ‘Garante dei diritti delle persone private della libertà personale’: garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le Pubbliche Amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, mediante procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione; promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

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