Quinta commissione - Via libera a PAGR su alienazione terreni Ulss, accreditamento

La Quinta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha dato il proprio via libera ai pareri alla Giunta regionale n. 538 e n. 539 relativi ad autorizzazioni all’alienazione di terreni di proprietà rispettivamente dell’Ulss n. 2 Marca Trevigiana, siti nei comuni di Montebelluna, Treviso e Villorba, e dell’Ulss n. 5 Polesana, nel comune di Rovigo. Approvato all’unanimità, inoltre, il parere n. 543, relativo al rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Consortile Veneto Insieme per la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad alta intensità assistenziale nell'ambito della salute mentale denominata “HUB049” con sede operativa a Piazzola sul Brenta (PD), e a maggioranza il parere n. 542 che determina i criteri di compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della l. reg. n. 24/2017.

Rinviato, infine, l’esame dell’interrogazione a risposta in commissione n. 85, a prima firma della consigliera Chiara Luisetto (Pd), rubricata “La Giunta regionale quali provvedimenti ha intenzione di adottare al fine di promuovere l'adozione del programma delle attività territoriali da parte di ogni distretto sanitario?”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO