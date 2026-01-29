Raffaele Sammarco lancia il Best seller "Psiche e Anima" sulla trasformazione interiore

Quante volte hai avuto la sensazione di essere fuori posto? Di perdere tempo prezioso? Di vivere una vita che non senti davvero tua? "Psiche e Anima - Il Viaggio nell'Inconscio con il Metodo Raffaele Sammarco" è il nuovo libro dello psicologo e psicoterapeuta Raffaele Sammarco, che da oltre venticinque anni accompagna migliaia di persone verso la riscoperta di sé stesse attraverso un approccio integrato che unisce psicologia, tecniche esperienziali e dimensione esistenziale dell'esperienza umana.

Il libro nasce dall'urgenza di rispondere a una domanda centrale: come liberarsi dalle prigioni emotive invisibili che ci tengono bloccati in vite che non ci appartengono? I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui disturbi di ansia e depressione, soprattutto tra i giovani, confermano un disagio diffuso. Ma Raffaele Sammarco va oltre i numeri: "Ti vedo. E il mio obiettivo è che tu possa vedere te stesso. Non per ciò che sei diventato per educazione, famiglia, cultura, ma per ciò che sei davvero.

"Il volume propone un percorso strutturato in tre pilastri fondamentali: Psiche, Sblocco Emotivo e Riequilibrio. Attraverso casi clinici reali, esercizi pratici e visualizzazioni guidate, il lettore viene accompagnato a comprendere come funziona l'Inconscio, quali sono i segnali che invia attraverso sintomi psicologici e psicosomatici, e come attivare un processo di trasformazione profonda. Il cuore del metodo sono le Chiavi Emotive, uno strumento di indagine che permette di identificare otto tipologie di personalità basate su archetipi universali (Asta, Triangolo, Cerchio) e di comprendere i propri blocchi emotivi per sbloccarli.

"Ogni sintomo non è un nemico da combattere, ma una voce inascoltata, un'emozione compressa, una ferita che chiede di essere vista e compresa", scrive Raffaele Sammarco. Il libro spiega come l'Inconscio si nutra di tensioni emotive legate a undici elementi fondamentali dell'esperienza: padre, madre, affettività, sessualità, partner, figli, realizzazione professionale, relazioni, corpo, mente, attività di svago. Quando questi rapporti sono in disarmonia, emergono stress, ansia, depressione, attacchi di panico, disturbi psicosomatici.

L'autore condivide anche la propria storia personale, segnata da un grave incidente a 15 anni: "Nel luglio del 1985 un'auto mi travolse. Trauma cranico, fratture, ferite profonde, immobilità. In quel buio accadde qualcosa: incontrai la Luce, una dimensione di pace assoluta. Da lì è iniziato il mio cammino verso la comprensione profonda della mente umana e dell'Anima."

Il libro si rivolge a chi soffre di ansia, depressione, attacchi di panico, disturbi psicosomatici, ma anche a chi desidera semplicemente vivere una vita più autentica e allineata al proprio scopo. Non sostituisce un percorso terapeutico, ma offre strumenti concreti per iniziare un viaggio di consapevolezza e trasformazione.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.eu/d/2vnNQXR

Raffaele Sammarco è psicologo, psicoterapeuta, educatore professionale socio-pedagogico, pedagogista, con master in psicologia psicoanalitica, in psicologia e trattamento delle dipendenze, in psicologia giuridica e criminologia. È direttore didattico dell'IEPS - Istituto Europeo di Psicologia Subliminale, con sede a Conegliano (TV). È consulente tecnico per il Tribunale di Treviso e formatore specializzato in dinamiche inconsce e comunicazione emotiva.

Il suo percorso professionale affonda le radici in un'esperienza personale intensa: a 15 anni, un grave incidente stradale cambiò per sempre il corso della sua vita, trasformando una prova durissima in un punto di svolta determinante per il suo futuro. Nei lunghi mesi di degenza e nei dodici interventi chirurgici successivi, maturò una profonda riflessione sul dolore, sulla resilienza e sul potenziale trasformativo dell'essere umano. Quegli anni difficili divennero il terreno fertile per lo sviluppo di un approccio innovativo alla psicologia.

Ha approfondito la propria formazione con diversi mentori e professionisti, tra cui esperti di musicoterapia e ipnosi, sviluppando nel tempo un approccio integrato che combina modelli psicodinamici, neuroscienze e tecniche ipnotiche, con riferimenti a filosofie occidentali e orientali e a paradigmi teorici ispirati alla fisica quantistica. La sua esperienza clinica si estende a disturbi d'ansia, depressione, attacchi di panico, disturbi alimentari, traumi, disturbi di personalità, difficoltà relazionali.

Raffaele Sammarco è autore di diversi volumi sulla Psicologia Subliminale, tra cui "La Psicologia Subliminale. Modello teorico e tecniche d'intervento", "La Psicologia Subliminale" vol. 1 e vol. 2. Tiene conferenze, seminari esperienziali e corsi di formazione strutturati in sei livelli progressivi, frequentati da migliaia di persone in Italia. Il suo approccio si fonda sulla visione dell'Uomo Triadico, inteso come un'unità composta da Corpo, Psiche e Anima, tre dimensioni inscindibili che, in equilibrio e in dialogo armonico, favoriscono il benessere della persona.

Per info: https://www.ieps.it/

