Renato Zanichelli lancia il Bestseller “Assetto Patrimoniale Perfetto”

Molte imprese non sanno che, a partire dal 15 luglio 2022, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 83/2022, ogni imprenditore italiano rischia la responsabilità illimitata sul proprio patrimonio personale se non adotta un sistema di monitoraggio di “Adeguato Assetto”. Motivo per il quale è fondamentale correre ai ripari.

Per tutti coloro che desiderano salvaguardare il proprio patrimonio ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Renato Zanichelli “ASSETTO PATRIMONIALE PERFETTO. Proteggere Patrimonio E Azienda Con Il Metodo Bussola D’Impresa®” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare un obbligo normativo minaccioso nella più grande opportunità di crescita e prosperità per la propria azienda.

“Il mio libro è una guida pratica che svela come proteggere il patrimonio personale e aziendale attraverso il metodo Bussola d'Impresa®” afferma Renato Zanichelli, autore del libro. “Nel corso dei capitoli che compongono il testo, spiego argomenti di assoluto valore che spaziano dai 12 nuovi controlli obbligatori per legge a come trasformare il rapporto con le banche da nemico ad alleato, dalla condivisione di tecniche di gestione finanziaria evoluta alla creazione di una roadmap precisa per passare dal caos al controllo totale della propria impresa”.

Come tiene a precisare lo stesso autore, il libro include anche casi reali di imprenditori che hanno rischiato di perdere tutto, oltre a strumenti concreti per implementare l'adeguato assetto richiesto dalla normativa. Tutto ciò a dimostrazione di quanto sia fondamentale tenere il controllo di un’azienda sotto tutti i punti di vista.

“Dopo tanti anni passati dietro alla scrivania in qualità di commercialista, Renato Zanichelli ha pensato bene di scrivere questo libro che nasce dall'urgenza di salvare gli imprenditori da una trappola normativa che il 97% di essi non conosce nemmeno” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In questo contesto, il metodo Bussola d’Impresa® permette alle aziende di verificare automaticamente i 12 controlli obbligatori per legge attraverso la generazione di un report PDF capace di rappresentare uno scudo patrimoniale definitivo in tema di responsabilità illimitata”.

“Giacomo Bruno rappresenta l'eccellenza nell'editoria business italiana, con una capacità unica di trasformare contenuti tecnici in bestseller accessibili a tutti” conclude l’autore. “La sua esperienza nel posizionamento di libri per imprenditori e professionisti, unita a una strategia di marketing digitale all'avanguardia, era esattamente ciò di cui avevo bisogno per diffondere un messaggio così importante”.

Renato Zanichelli è dottore commercialista, laureatosi alla Bocconi con 110 e lode, con oltre 30 anni di esperienza nel business counselling per aziende e gruppi societari nazionali e internazionali. Esperto di "adeguati assetti" d'impresa, è docente accreditato presso la Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti per gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili secondo il nuovo Codice della Crisi d'Impresa. Ideatore e founder di Bussola d'Impresa®, è Professionista Digitale dell'Anno 2018 del Politecnico di Milano.

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori.

È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all'Editoria ed è il più noto "book influencer" italiano.

