REPLY: Annunciato il vincitore della prima edizione del Reply AI Music Contest

Reply, gruppo internazionale specializzato nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall’IA, ha annunciato il vincitore della prima edizione dell’https://challenges.reply.com/challenges/creative/ai-music-contest/home/?utm_source=Press&utm_medium=Referral&utm_campaign=Reply-AIMC25-AI-Music-Contest_W_AI_I_ALL_Press&utm_term=EN&utm_content=link&ref AI Music Contest la competizione internazionale, realizzata in collaborazione con il https://www.kappafuturfestival.it/en Kappa FuturFestival, rivolta ai creativi di tutto il mondo interessati a esplorare nuovi modi di combinare musica, visual e tecnologie AI all’interno delle performance dal vivo.

A vincere è stata la produzione “ Sinvocea” di DeLaurentis, DJ e producer con base a Parigi, che ha integrato l’AI nelle sue composizioni elettroniche, utilizzando voci generate artificialmente ed elaborazioni in tempo reale. Pioniera nell’uso dell’intelligenza artificiale in ambito musicale sin dal 2018, DeLaurentis ha inserito questa tecnologia nel proprio processo creativo, trattando l’AI come un’estensione della propria voce. Ha così sviluppato un approccio unico in cui l’improvvisazione vocale genera in tempo reale forme e colori visivi, dando vita a un dialogo dinamico tra essere umano e macchina. Il suo ultimo lavoro, Sinvocea, è uno strumento visivo che esplora l’intersezione tra suono e immagine, trasformando la performance in un’esperienza di ricerca ed espressione. Utilizzando l’AI per “disegnare” con la voce, amplia i confini della performance dal vivo e della creatività sinestetica.

Il contest, centrato sul tema “Experience of a Beat”, ha invitato i partecipanti a sperimentare l’intelligenza artificiale per dar vita a performance che combinassero musica, arte visiva e coinvolgimento del pubblico in un’unica esperienza immersiva. La giuria internazionale — composta da Albertino, Tini Gessler, Nicola Gotti, Fleur Shore, Jacopo Di Cera, DJ Tennis, Damir Ivic, Tessa Nijdam, Heleen Blanken, Ali Demirel, Ale Lippi, Auronda Scalera & Alfredo Cramerotti, Annibale Siconolfi e Seth Troxler — ha selezionato cinque progetti finalisti tra oltre 300 candidature provenienti da tutto il mondo.

I finalisti hanno rappresentato approcci eterogenei all’uso dell’AI nella musica e nelle arti performative: I AM JAS, DJ di Barcellona, fonde Afrobeat, techno e tecniche sonore sperimentali, con un forte interesse nell’integrazione dell’AI nei mix dal vivo, Helang, DJ e producer di New York, unisce influenze techno e trance con un focus sull’identità digitale e la tecnologia; Marco Puccini, artista visivo di Milano, che lavora con media digitali e scenografia, ha impiegato strumenti AI per creare ambienti visivi reattivi in contesti live; il collettivo MIRROW, con sede a Torino, ha realizzato un progetto che esplora l’interazione tra generazione algoritmica della musica e output visivi in un contesto di performance live.

Le performance finali si sono svolte sul palco LAB del Kappa FuturFestival, nelle giornate di venerdì e sabato offrendo al pubblico l’opportunità di assistere dal vivo a nuove forme di espressione ibride tra tecnologia e creatività. Il vincitore è stato annunciato al termine dell’ultima giornata del festival.

“Sono molto orgogliosa e grata per questo riconoscimento. Utilizzo l’intelligenza artificiale per produrre musica da molti anni, e quando si è presentata l’opportunità di usarla in real time, ho colto l’occasione per interagire dal vivo con l’AI: è diventato un dialogo tra la mia voce e i visual generati dall’AI, basate sull’altezza, il tono, il volume, la velocità e il vibrato dei suoni che produco. Poiché l’attrezzatura è piuttosto complessa e delicata, tendo a esibirmi in studio, quindi è stata la prima volta che ho portato Sinvocea su un palco, in una console da DJ — e poterlo fare al Kappa FuturFestival è stato incredibile”, ha commentato DeLaurentis, vincitrice dell’AIMC 2025.

“La vincitrice, e tutti i finalisti, del Reply AI Music Contest dimostrano come l’intelligenza artificiale possa abilitare nuove dimensioni espressive nella musica — innovative, immersive e profondamente emotive — mantenendo intatto l’elemento umano. Gli algoritmi generativi stanno trasformando il panorama creativo, non solo rispetto a ciò che viene realizzato — immagini, video, suoni — ma anche i processi stessi di creazione. Nella musica, le performance dal vivo rappresentano un ambito di grande potenziale, da cui emergeranno forme ibride capaci di fondere audio e contenuti visivi dinamici. Il Reply AI Music Contest si pone come piattaforma per raccontare questa evoluzione, offrendo ai nuovi talenti la possibilità di sperimentare tecnologie di frontiera e sviluppare competenze avanzate nella musica e nelle performance live” ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply.

“Al Kappa FuturFestival abbiamo sempre abbracciato l’innovazione e la sperimentazione creativa. Collaborare con Reply per ospitare l’AI Music Contest è stata una naturale estensione della nostra missione di spingere oltre i confini della performance dal vivo. Questa collaborazione ci ha permesso di creare una piattaforma unica in cui la tecnologia incontra l’arte, dimostrando come l’AI possa amplificare la profondità emotiva e ridefinire il modo in cui il pubblico vive la musica” ha aggiunto Gianluca Brignone, Partner e Chief Innovation Officer del Kappa FuturFestival.

L’AI Music Contest fa parte del programma https://replychallenges.com/ Reply Challenges, un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimonia l’impegno di Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, la community di Reply Challenges conta più di 150.000 partecipanti in tutto il mondo.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione.

https://www.reply.com/it/ www.reply.com

Contatti media:

Reply

Fabio Zappelli

Tel. +390117711594

Irene Caia

Tel. +39 02 535761

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Reply Spa