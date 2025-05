Reply lancia Silicon Shoring: un modello di software delivery potenziato dall'AI

Reply, system integrator globale e società di consulenza tecnologica, ha lanciato https://reply.com/it/ai-powered-software-engineering/silicon-shoring?utm_source=Press&utm_medium=Referral&utm_campaign=Silicon-shoring%20_utm_term=IT&utm_content=link, un nuovo modello di software delivery alimentato dall'intelligenza artificiale.

Silicon Shoring migliora il modo in cui le aziende sviluppano e gestiscono il software integrando agenti di Generative AI in tutto il ciclo di vita dello sviluppo software - dalla raccolta dei requisiti alla generazione del codice, passando per la fase di test, fino al deployment, alla gestione e al monitoraggio delle operations. Il modello sostituisce il tradizionale processo di sviluppo software con un approccio flessibile, intelligente e automatizzato, che fonde l'AI con l'esperienza umana per fornire software scalabile, di alta qualità e con tempi di sviluppo ridotti.

https://reply.com/it/ai-powered-software-engineering/silicon-shoring?utm_source=Press&utm_medium=Referral&utm_campaign=Silicon-shoring%20_utm_term=IT&utm_content=link porta un valore concreto alle aziende. L’esperienza di Reply dimostra come questo modello consenta un’ ottimizzazione significativa del ciclo di vita dello sviluppo software grazie alla riduzione delle attività manuali a basso valore aggiunto, al miglioramento della qualità dei test e all’automazione dei flussi di lavoro per il deployment. Grazie alla sua implementazione, viene migliorata la qualità del software fin dalle fasi iniziali, garantendo codice preciso, conforme alle normative e sicuro. L’integrazione di test ottimizzati tramite intelligenza artificiale e il monitoraggio proattivo permettono di individuare tempestivamente eventuali criticità, ridurre i tempi di inattività e aumentare la manutenibilità complessiva. Inoltre, gli insight generati dall’AI supportano decisioni più consapevoli in ambiti come la progettazione architetturale, la pianificazione delle risorse e la stima delle tempistiche, contribuendo a migliorare l’analisi dei requisiti e a rendere le specifiche più chiare e coerenti sin dalle fasi iniziali del ciclo di sviluppo.

Silicon Shoring si articola in due modelli di engagement, pensati per rispondere a differenti esigenze organizzative.

Al centro di questo nuovo modello di delivery software c'è https://www.reply.com/it/ai-powered-software-engineering/silicon-reply?utm_source=Press&utm_medium=Referral&utm_campaign=Silicon%20reply_utm_term=IT&utm_content=link , un sistema AI multi-agente che automatizza l’intero ciclo di vita dello sviluppo, orchestrando in modo intelligente tutte le fasi del processo. Grazie a questo sistema, le aziende possono adottare modelli evoluti di software factory autonome, in cui agenti AI specializzati collaborano con i team umani. Ogni agente è progettato per assolvere compiti specifici: dalla definizione dei requisiti alla scrittura del codice, dall’automazione dei test all’orchestrazione dei roll-out, fino al rilevamento di anomalie in ambienti di produzione. Tutti gli agenti operano all’interno di un ecosistema sicuro, controllato e pensato per l’adozione enterprise, garantendo trasparenza e governance sugli LLM, valutazione delle performance, gestione dei dataset e orchestrazione del gateway dei modelli.

Silicon Shoring integra funzionalità di monitoraggio che abilitano un approccio data-driven al software delivery. Grazie alla sua struttura potenziata dall’AI, il sistema traccia e misura automaticamente metriche che tradizionalmente richiederebbero interventi manuali o uso di strumenti separati, come ad esempio: le metriche di flusso (come cycle time e throughput), le metriche DORA (deployment frequency, failure recovery time) e gli indicatori di qualità (robustezza del codice, copertura dei test). In aggiunta, il sistema introduce un nuovo livello di visibilità attraverso metriche specifiche per l’AI, che includono sia parametri operativi (ad esempio, consumo di token LLM, utilizzo degli strumenti SDLC) sia indicatori di adozione (come utenti attivi, soddisfazione dei clienti ed engagement degli agenti AI), fornendo una visione completa su efficienza operativa, livello di utilizzo e ritorno dell’investimento (ROI).

Silicon Shoring include anche una Governance Dashboard che garantisce visibilità end-to-end sull’intero ciclo di vita dello sviluppo software. La dashboard consente di monitorare l’avanzamento dei progetti, dalla definizione dei requisiti di business fino ai rilasci, offrendo una panoramica strutturata su stories, epiche, workload assegnati, tempistiche e anomalie rilevate. Grazie agli alert integrati, vengono segnalati tempestivamente rischi critici, come ritardi o deployment ad alto impatto, mentre riepiloghi dettagliati e timeline interattive favoriscono l’allineamento tra obiettivi di business, aspetti tecnici e milestone di delivery.

“Silicon Shoring introduce un nuovo approccio allo sviluppo software,” ha dichiarato Tatiana Rizzante, CEO di Reply. “Alla base vi è un’architettura multi-agente in cui agenti AI specializzati collaborano lungo l’intero ciclo di sviluppo, permettendo alle aziende di scalare la software delivery in modo intelligente, mantenendo il controllo, riducendo la complessità e assicurando la compliance. Che venga adottato in modalità ‘in house’ o come servizio gestito, Silicon Shoring si adatta alle esigenze di sviluppo in continua evoluzione, offrendo un modello innovativo e flessibile per l’ingegneria software moderna”

https://reply.com/it/ai-powered-software-engineering/silicon-shoring?utm_source=Press&utm_medium=Referral&utm_campaign=Silicon-shoring%20_utm_term=IT&utm_content=link è già adottato da aziende di diversi settori in progetti “greenfield”, di manutenzione applicativa e di trasformazione legacy. Questo nuovo modello rappresenta concretamente l'approccio di Reply nell' applicazione della Generative AI e degli Agentic System allo sviluppo software e conferma l’impegno nell'utilizzare tecnologie più avanzate per ridurre la complessità e il rischio tecnologico, aumentando al contempo la produttività e valorizzando il contributo delle risorse coinvolte.

