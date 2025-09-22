Reply lancia un nuovo set di Prebuilt AI Apps per accelerare l’adozione della GenAI

Prebuilt AI Apps: agenti di intelligenza artificiale generativa, progettati per semplificare e accelerare l’introduzione dell’AI nei contesti aziendali.

Le Prebuilt AI Apps semplificano l’accesso alle informazioni, migliorano la qualità decisionale e aumentano l’efficienza operativa grazie a interfacce conversazionali, knowledge base strutturate e agenti AI. Permettono un’adozione rapida e sostenibile, senza interventi infrastrutturali complessi, con benefici immediati in termini di efficienza operativa e riduzione delle attività manuali, sin dalle prime fasi di implementazione.

Le nuove Prebuilt AI Apps introdotte da Reply sono sistemi agentici pronti all’uso, progettati per essere utilizzati in diversi contesti. Ad esempio, a supporto dei team di marketing arricchiscono i brief di campagna con insight basati su trend di mercato, dati dei clienti e analisi dei competitor, consentendo di sviluppare messaggi più mirati, efficaci e competitivi. Nelle risorse umane, invece, semplificano l’aggiornamento dei CV e creano una skill map dinamica che identifica, mappa e collega le competenze, aiutando i team HR a valorizzare i talenti e a favorirne la crescita professionale.

Nelle Prebuilt AI Apps, Reply combina una conoscenza approfondita dei processi operativi, l’utilizzo di dataset curati e l’orchestrazione di agenti AI all’interno di soluzioni consistenti, sicure e pronte per l’utilizzo. Ogni applicazione può essere ulteriormente personalizzata o estesa attraverso l’integrazione con sistemi e knowledge base aziendali, mantenendo il pieno controllo su governance e operatività.

Estendendo l’utilizzo dell’AI nei processi a valore, le Prebuilt AI Apps rappresentano un approccio concreto e sostenibile per passare dalla sperimentazione all’adozione su scala, offrendo risultati misurabili sin dalle prime fasi di adozione.

Per conoscere tutto il catalogo delle Prebuilt AI Apps di Reply visita https://www.reply.com/it/prebuilt-ai-apps?utm_source=Press&utm_medium=Referral&utm_campaign=prebuilt-ai-apps_term=IT&utm_content=link

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services.

Contatti media:

Reply

Fabio Zappelli

Tel. +390117711594

Irene Caia

Tel. +39 02 535761

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Reply Spa