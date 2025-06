Reply nominata Top Partner of the Year 2025 per l'Italia da MongoDB

Reply, leader globale nell’integrazione di sistemi e nella consulenza, ha ottenuto il premio “Top Partner of the Year” 2025 per l’Italia da https://www.mongodb.com/it-it MongoDB, il principale fornitore mondiale di database basato su modello documentale.

Il premio riconosce l’eccellenza e il valore delle soluzioni realizzate nel corso dell’ultimo anno su tecnologia MongoDB dalle società del Gruppo Reply: Data Reply, Iriscube Reply, Power Reply, Sense Reply, Technology Reply e Whitehall Reply.

“Siamo lieti di aver ricevuto il premio Top Partner of the Year per l’Italia, un risultato che dimostra il nostro costante impegno nel fornire soluzioni all'avanguardia. Le competenze e le capacità delle nostre company, unite alla costante attenzione verso l’innovazione, ci consentono di supportare al meglio i nostri clienti e di ottenere il massimo valore dalle soluzioni MongoDB” – ha osservato Filippo Rizzante, CTO Reply.

Il riconoscimento "Top Partner of the Year" premia i partner MongoDB a livello nazionale che nel corso dell'ultimo anno si sono distinti per il contributo dato sia in termini di soluzioni innovative sviluppate su tecnologia MongoDB, che per numero di professionisti certificati e di progetti di rilievo realizzati per i clienti.

“Reply ha costantemente dimostrato un'eccezionale competenza e innovazione nello sviluppo di soluzioni ad alto impatto basate su MongoDB", ha dichiarato Stefano Sardella, Senior Partner Director presso MongoDB. "La loro capacità nel guidare il successo dei clienti in diversi ambiti - dalla PA all’energia, alla finanza, all’IA e alle field operations - combinata al maggior numero di consulenti con skill MongoDB in Italia, li contraddistingue come partner strategico. Siamo orgogliosi di nominare Reply come Top Partner dell’anno per l'Italia, e non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione per potenziare il business dei nostri clienti con soluzioni dati moderne e scalabili.”

Le società del Gruppo Reply hanno contribuito in modo significativo a progetti innovativi in diversi settori, facendo leva sulle potenzialità della tecnologia MongoDB. Ad esempio, in ambito field operations, sono state progettate piattaforme per la pianificazione dinamica delle attività sul territorio, con una gestione efficiente dei dati in tempo reale; mentre nel settore energy, sono state realizzate soluzioni serverless basate su piattaforme IoT per l’acquisizione e l’analisi di grandi volumi di dati time-series. Particolare rilievo ha avuto anche il supporto ai processi di modernizzazione infrastrutturale, con la migrazione da database legacy verso MongoDB e l’adozione di microservizi cloud-native, abilitando nuove funzionalità digitali. In ambito analytics, MongoDB è stato utilizzato come data store scalabile ad alte prestazioni per l’individuazione di anomalie su dataset complessi. Nel settore finanziario, la tecnologia di MongoDB è stata impiegata per la trasformazione digitale delle postazioni di sportello, consentendo agli operatori di filiale di accedere a una piattaforma moderna, reattiva e pienamente integrata. Infine, nel contesto AI, le società del Gruppo hanno sviluppato soluzioni avanzate per l’analisi semantica e il processamento di immagini su larga scala, valorizzando le capacità di ricerca e la scalabilità offerte da MongoDB.

Questo riconoscimento posiziona così Reply tra i migliori partner MongoDB per l’eccellenza nell'implementazione di soluzioni innovative basate su tecnologia MongoDB per i propri clienti, confermandosi un partner strategico per le aziende che intendono trasformare i propri dati in valore attraverso tecnologie moderne, scalabili e ad alte prestazioni.

