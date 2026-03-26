Reply riconosciuta come Microsoft Frontier Partner per la delivery di soluzioni AI

Reply annuncia di essere stata nominata Microsoft Frontier Partner all’interno del Microsoft AI Cloud Partner Program, ottenendo il Frontier Partner Badge per aver dimostrato competenze avanzate nella realizzazione di soluzioni AI-first in ambito Cloud & AI Platforms, AI Business Solutions e Security.

Il Frontier Partner Badge viene assegnato ai partner che dimostrano competenze avanzate in ambito AI e soddisfano rigorosi requisiti di qualificazione al momento del riconoscimento. Questo traguardo riflette la capacità di Reply di generare un impatto concreto per i clienti attraverso tecnologie Microsoft come Microsoft Copilot, Microsoft AI e le funzionalità di Dynamics 365 basate sull’intelligenza artificiale, nel rispetto degli elevati standard richiesti per l’ottenimento del badge.

Il riconoscimento conferma le competenze di Reply nell’intero ecosistema Microsoft, sviluppate grazie al lavoro delle sue società specializzate – tra cui Aim Reply, Business Elements Reply, Cluster Reply, Root16 Reply, Solidsoft Reply, Valorem Reply, WM Reply e Zest Reply – che supportano le organizzazioni enterprise nella progettazione, implementazione e gestione di soluzioni AI sulle piattaforme Microsoft in contesti di business reali.

Nell’ambito delle attività realizzate all’interno dell’ecosistema Microsoft, Reply affianca le organizzazioni enterprise nella realizzazione di soluzioni AI progettate per integrarsi con gli ambienti tecnologici esistenti e operare su larga scala. Tra le iniziative più significative:

“Questo riconoscimento riflette l’impegno di lungo periodo di Reply nello sviluppare soluzioni AI concrete e pronte per l’ambito enterprise, in grado di generare valore tangibile per i nostri clienti”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Combinando una profonda conoscenza settoriale con solide competenze ingegneristiche e le tecnologie Microsoft, aiutiamo le organizzazioni a integrare l’intelligenza artificiale nei processi core in modo scalabile e responsabile.”

Questo traguardo rafforza il posizionamento di Reply come partner Microsoft di riferimento, capace di realizzare soluzioni AI di livello enterprise su larga scala. L’ottenimento del Frontier Partner Badge riconosce il ruolo di Reply nel supportare le organizzazioni lungo le diverse fasi dei progetti AI: dalla pianificazione strategica e proof of concept fino al deployment su larga scala e all’ottimizzazione continua. I clienti possono così valorizzare l’expertise certificata Microsoft di Reply per implementare soluzioni AI in modo più efficace all’interno delle proprie organizzazioni, integrandole con piattaforme, workflow e framework di sicurezza esistenti.

Per maggiori informazioni sui progetti e sulle certificazioni di Reply sulle tecnologie Microsoft:

https://www.reply.com/it/reply-and-microsoft

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