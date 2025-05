Riunione Comitato Iuav-NAT in Consiglio regionale

“In qualità di Presidente del Consiglio regionale del Veneto sono particolarmente orgoglioso di aver ospitato questa mattina un convegno dal respiro internazionale, che ha visto una partnership strategica tra la Commissione NAT del Comitato delle Regioni e Iuav per la ricerca ambientale e la gestione territoriale. Oggi sono state tracciate le basi per discutere potenziali percorsi di collaborazione nei settori della ricerca ambientale, della gestione territoriale e dello sviluppo sostenibile”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha introdotto questa mattina i lavori dell’incontro strategico tra l'Università IUAV di Venezia e la Commissione per le Risorse Naturali (NAT) del Comitato Europeo delle Regioni, svoltosi a Palazzo Ferro-Fini. L’evento si inserisce all’interno degli appuntamenti della 3° riunione della Commissione NAT, riunita a Venezia oggi e domani. “Lo IUAV si trova in una posizione privilegiata per contribuire al lavoro della NAT, che dal canto suo è forte delle sue competenze europee e regionali. Se da un lato architettura, pianificazione urbana, adattamento climatico e gestione sostenibile delle risorse, fanno parte del bagaglio messo in campo dallo IUAV, dall’altro sostegno allo sviluppo rurale, agricoltura, silvicoltura, pesca, protezione civile, tutela dei consumatori e turismo sostenibile in tutte le regioni europee, rappresentano materie di studio e lavoro della NAT”, ha affermato Ciambetti. “Oggi abbiamo l’opportunità unica di tracciare una strada, non soltanto in termini di contenuti ma anche in termini di metodo di lavoro: allineamento di competenze, condivisione di obiettivi strategici da una parte e l’inizio di una partnership produttiva dall’altra, capace di sfruttare i reciproci punti di forza per affrontare le sfide ambientali e territoriali che l’Europa ci pone di fronte. Non ho dubbi che ci riusciremo e che il nostro lavoro costituirà un esempio per il futuro. Un ringraziamento particolare alla Direzione Ricerca dell'Università Iuav di Venezia e al Dr. Carlo Federico dall'Omo - Research Manager, IUAV per la preziosa collaborazione”, ha concluso il Presidente.

