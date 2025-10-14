Rosalba De Santis lancia il Bestseller “Corpo In Armonia”

Ognuno di noi vorrebbe vivere una vita al massimo delle proprie energie e possibilità. Peccato che non sia sempre possibile: la quotidianità, infatti, spesso influenza la nostra vitalità con il rischio di perdere di vista la parte più intima di noi stessi. Fortunatamente, però, una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere uno stato psicofisico ideale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Rosalba De Santis “CORPO IN ARMONIA. Come Ritrovare Energia E Trasformare La Tua Vita Con Consapevolezza, Grazie Al Biohacking, Alla Postura E Al Movimento” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per tornare a stare bene con sé stessi e gli altri imparando a conoscere il proprio corpo.

“Ho scritto questo libro per aiutare le persone a ritrovare energia, equilibrio e fiducia in sé stessi” afferma Rosalba De Santis, autrice del libro. “È un manuale nato dal cuore, dal desiderio di accompagnare chi vuole tornare a sentirsi bene nel proprio corpo pur non sapendo da dove iniziare”.

Secondo l’autrice, in ottica di benessere personale, è fondamentale, per prima cosa, fermarsi e respirare. Imparare ad ascoltare il proprio corpo è quindi il primo passo da fare in quanto, anche solo un esercizio fatto con presenza, può innescare un percorso di cambiamento nel lungo periodo.

“Il libro di Rosalba De Santis è un viaggio pratico e profondo verso il benessere. Parla di come postura, movimento consapevole e biohacking possano davvero trasformare la vita di ciascuno di noi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Stiamo parlando di un metodo che unisce scienza ed emozione, con storie vere e strumenti semplici per riconnettersi con sé stessi, passo dopo passo”.

