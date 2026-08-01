Salute: “8 Errori in Ciotola”, la rivoluzione nutrizionale per la longevità dei cani

Desideriamo tutti vedere il nostro cane felice e in salute il più a lungo possibile, ma orientarsi nella giungla della nutrizione animale, tra pubblicità ingannevoli e falsi miti, è diventata una vera impresa. In questo scenario nasce "8 Errori in Ciotola - Come evitarli e garantire salute, energia e lunga vita al tuo cane", il nuovo libro edito da KBook e illustrato dal noto fumettista Lelio Bonaccorso, già presentato in anteprima alla fiera del WMF 2026.

L'opera racchiude l'esperienza sul campo del Dott. Francesco Benincasa, veterinario specializzato in nutrizione clinica e fitoterapia, e fondatore del primo Centro di Nutrizione Clinica Veterinaria in Italia, con un obiettivo chiaro: dimostrare come un'alimentazione su misura possa rivoluzionare la salute partendo dal rispetto profondo della biologia dell'animale.

Il cuore della filosofia dell'autore, che guida l'intera struttura del libro, non si limita a studiare i singoli bisogni scritti sulla carta, ma propone una svolta radicale: utilizzare la cucina di casa per simulare l'alimentazione che il cane troverebbe in natura. Benincasa ci ricorda che il cane è un carnivoro e la sua anatomia, dai denti fatti per strappare allo stomaco altamente acido, rifiuta i compromessi dell'industria del pet food. I mangimi commerciali secchi, infatti, vengono spesso riempiti per oltre il 40% di cereali e amidi raffinati per tagliare i costi, dimenticando che un canide allo stato selvatico non assumerebbe mai queste sostanze. Quando un cane cattura una preda, la prima cosa di cui si nutre è il suo intestino, assimilando così erbe e vegetali già parzialmente digeriti.

Da questa osservazione nasce la vera e assoluta innovazione della "Dieta Benincasa": l'introduzione sistematica di erbe officinali a scopo alimentare, escludendo tassativamente elementi estranei come pane, pasta o cereali, per replicare esattamente quel perfetto equilibrio naturale.

Mentre i prodotti commerciali trascurano il benessere profondo della flora intestinale, questo approccio si concentra specificamente sul nutrimento del microbiota esistente. Nel volume viene spiegato come i risvolti neurologici, endocrini e comportamentali, il celebre "filo diretto" che lega la pancia al cervello, non siano il punto di partenza, ma la meravigliosa conseguenza di una flora batterica trattata correttamente. Incrociando importanti studi internazionali, come quelli di Stanford pubblicati su Cell e le ricerche metagenomiche dell'Università Federico II di Napoli apparse su PLOS ONE, l'autore dimostra come proteggere e nutrire questi batteri buoni con ingredienti freschi sia la chiave per risolvere alla radice problemi come ansia, fobie e aggressività, spesso alimentati da conservanti chimici, muffe e loro derivati, come le micotossine, presenti nelle sottomarche industriali.

Per unire questo ritorno alla natura con la tutela del pianeta, il testo propone un'innovativa convergenza con l'economia circolare, suggerendo di sostenere il fabbisogno di carne valorizzando specie selvatiche invasive come il granchio blu, la nutria e il cinghiale, o recuperando risorse locali come il bufalo maschio. Questo modello fresco e privo di cereali permette, nella pratica clinica quotidiana, di ridurre o eliminare i farmaci nel trattamento di molte malattie croniche.

A supporto di questo cammino fito-nutrizionale, l'attività dell'autore si integra con il Progetto Kucciolo, una piattaforma digitale dedicata alla salute dei piccoli animali che permette ai proprietari di monitorare i progressi clinici in tempo reale, mantenendo un filo diretto con il veterinario. Uno strumento che, insieme all'applicazione ufficiale dello specialista (www.appmorefood.it), trasforma il libro in un manifesto indispensabile: nutrire un cane significa compiere un consapevole atto di cura che imita la natura, unendo per sempre il suo destino al nostro.

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