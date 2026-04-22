Scomparso il Generale Stefanizzi

“Ho appreso da poco, con profondo dolore, la notizia della scomparsa del generale Maurizio Stefanizzi, già Comandante Interregionale Carabinieri ‘Vittorio Veneto’, con il quale avevo instaurato nel tempo un rapporto sincero, fatto di stima, rispetto e amicizia”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Stefanizzi è stato un servitore dello Stato esemplare, un gentiluomo dell’Arma dei Carabinieri innamorato del proprio mestiere, che ha interpretato con rigore, competenza e profondo senso del dovere. Alla guida del Comando interregionale dal 2023, ha avuto la responsabilità di territori importanti come Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, distinguendosi per equilibrio, autorevolezza e una costante attenzione alle persone, in particolare ai più deboli e fragili – prosegue il Presidente –. Figlio e nipote di carabinieri, portava con sé una solida cultura del servizio, maturata attraverso un percorso formativo di alto livello e numerosi incarichi operativi e di comando”.

“Ma accanto al profilo istituzionale, resta soprattutto il ricordo di una persona perbene, disponibile, umana, capace di unire fermezza e sensibilità. Aveva sviluppato un legame autentico con questi territori e con il Veneto, che sentiva vicino anche sul piano personale. Era da poco entrato in quiescenza, dopo una lunga carriera vissuta con dedizione assoluta – aggiunge il Presidente –. La sua scomparsa lascia un vuoto vero, non soltanto nelle istituzioni, ma anche in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane”.

“Alla famiglia, all’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sentito cordoglio”, termina il Presidente Zaia.

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