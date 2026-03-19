Seconda commissione: audizioni per approfondire la riforma del sistema portuale italiano tinyurl.com

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha ospitato oggi in audizione Diego Ruzza, assessore regionale ai Trasporti, alla Mobilità, alla Portualità e ai Lavori pubblici, e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia - dott. Matteo Gasparato, per approfondire la riforma del sistema portuale italiano.

A margine dei lavori, il Presidente Elisa De Berti ha spiegato che “su richiesta dei consiglieri di minoranza della commissione, abbiamo ascoltato l’assessore regionale alla Portualità, Diego Ruzza, e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, il dott. Matteo Gasparato. L’incontro, svoltosi questa mattina, è durato circa un’ora e mezza ed è stato caratterizzato da un ampio confronto fatto di domande e risposte. Un’occasione particolarmente utile anche per i neoconsiglieri, che hanno potuto approfondire la realtà dei porti di Venezia e di Chioggia. Nel corso della seduta, sono stati espressi auspici, formulate raccomandazioni e rivolti appelli al Presidente dell’Autorità portuale. Nel complesso, il confronto si è rivelato costruttivo e proficuo.”

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