La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha ospitato oggi consultazioni, con i soggetti portatori di interesse, nelle materie di competenza, sulla manovra di bilancio 2027- 2029.

Nello specifico, oggetto delle audizioni, alla presenza degli Assessori regionali Elisa Venturini e Paola Roma, sono stati i seguenti atti: la Proposta di deliberazione amministrativa n. 10 Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029; la PDA 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029; i Disegni di legge della Giunta “Legge di stabilità regionale 2027”, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027” e “Bilancio di previsione 2027-2029”.

Sono stati invitati a fornire il proprio contributo i seguenti soggetti (non tutti presenti oggi in audizione): ARPAV; ARAV; Ente parco regionale Colli Euganei; Ente parco naturale regionale Fiume Sile; Ente parco regionale Lessinia; Ente parco regionale Delta del Po; Regole d'Ampezzo – gestore dell’Ente parco naturale delle Dolomiti d’Ampezzo; Infrastrutture Venete S.r.l.; UNII - Unione Navigazione Interna Italiana; Veneto Strade Spa; Concessioni Autostradali Venete Spa CAV; Società Autostrade Alto Adriatico Spa; Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola Media Impresa – Federazione italiana Trasportatori Artigiani CNA- FITA; Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori ANAV; Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi AGENS, sez. Veneto; Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione (Italia Nostra Onlus); associazione nazionale Costruttori Edili ANCE- sez. Veneto; associazione regionale Albo Cavatori del Veneto; associazione nazionale esercenti funiviari ANEF; Feder Funi.

Nel corso dei lavori, la commissione ha espresso parere favorevole, a maggioranza, in ordine a due provvedimenti della Giunta regionale.

Nello specifico, alla presenza dell’assessore regionale Elisa Venturini, via libera al “Bando 2026 per l'erogazione di contributi per la redazione o la revisione dei piani comunali e intercomunali di Protezione civile.” (PAGR 76).

Parere favorevole anche al “Bando pubblico per la concessione di contributi volti alla realizzazione di boschi nella pianura veneta, annualità 2026.” (PAGR 75).

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO