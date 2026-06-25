Seconda commissione. Contributi a Province per esercizio funzioni delegate in materia paesaggistica

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), presente l’assessore regionale Marco Zecchinato, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 34) “Rinnovo dei contributi alle Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e alla Città Metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, con definizione dei criteri generali e delle modalità di erogazione”, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lettera b), della L.R. n. 11/2004 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’.

È stata licenziata a maggioranza la Proposta di Deliberazione Amministrativa della Giunta regionale n. 9 ‘Adozione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 ed Elenco annuale 2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto’, che era stata illustrata nella precedente seduta. Relatore per l’Aula è stato nominato il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, Correlatore Montanariello.

È quindi proseguito l’esame del Testo unificato delle tre proposte normative incardinate per contrastare l'occupazione e l'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nello specifico: il Pdl n. 66, a prima firma del Presidente De Berti, "Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, preso come testo base; il Progetto di legge n. 84, di iniziativa dei consiglieri regionali Szumski e Lovat (Resistere Veneto), "Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’: modalità di accesso e disposizioni per il contrasto agli abusi"; il Pdl n. 77, di iniziativa della Giunta regionale, "Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’".

Infine, l’assessore regionale ai Trasporti, alla Mobilità e ai Lavori pubblici, Diego Ruzza, è stato audito in ordine alla individuazione di nuovi bacini di mobilità.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO