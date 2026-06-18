Seconda commissione. Elenco annuale e Programma triennale lavori pubblici regionali

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha espresso oggi, con i voti della maggioranza, la presa d’atto della Rendicontazione n. 33 ‘Relazione al Consiglio regionale sullo stato degli interventi inseriti nell'elenco annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’Amministrazione Regione del Veneto’.

Alla presenza dell’assessore regionale Elisa Venturini, è stata illustrata la Proposta di Deliberazione Amministrativa della Giunta regionale n. 9 ‘Adozione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 ed Elenco annuale 2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto’.

È stata esaminata la Proposta di Deliberazione Amministrativa della Giunta regionale n. 7 “Adozione del documento di aggiornamento del ‘Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico - Organizzazione di Protezione Civile ed elementi conoscitivi del territorio’”

Esaminata anche la Proposta di Deliberazione Amministrativa della Giunta regionale n. 8 “Adozione del documento definitivo relativo alla definizione degli Ambiti Territoriali e Organizzativi Ottimali di Protezione civile”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO