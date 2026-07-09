Seconda commissione licenzia disposizioni per sostenere priorità Housing

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), acquisito il parere di competenza della Prima commissione, ha approvato, a maggioranza, il Progetto di legge n. 72 della Giunta regionale "Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing".

Per l’esame dell’Aula, Relatore è stato nominato il consigliere regionale Alessia Bevilacqua (Lega-LV), Correlatore Elena Ostanel (AVS).

La Giunta regionale determinerà i criteri e i requisiti degli interventi di housing previsti, dando priorità al sostegno degli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario che prestano servizio in aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nelle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), diretti a favorire l’accesso all’abitazione a canone calmierato per soggetti e nuclei familiari con una capacità economica che non consente loro né di accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né di sostenere un canone di locazione sul mercato abitativo privato.

Inoltre, dopo aver acquisito il parere della Prima commissione, è stato definitivamente licenziato per l’esame dell’Aula, a maggioranza, il Testo unificato per contrastare l’occupazione e l’utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il Pdl n. 66, a prima firma del Presidente De Berti, "Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, preso come testo base, a fianco del Pdl n. 77 della Giunta regionale "Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’", e del Pdl n. 84, di iniziativa dei consiglieri regionali Szumski e Lovat (Resistere Veneto), “Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’: modalità di accesso e disposizioni per il contrasto agli abusi".

Per l’esame dell’Aula, Relatore è stato nominato il Presidente della commissione, Elisa De Berti, Correlatore il Vicepresidente Jonatan Montanariello.

Sono stati infine ricevuti i Presidenti e i Direttori delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale del Veneto, i quali hanno illustrato le attività svolte dalle rispettive ATER nel 2025.

La commissione ha quindi votato, sempre a maggioranza, le prese d’atto delle sette Relazioni.

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