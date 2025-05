Seconda commissione – Modifiche alla disciplina e all’organizzazione del trasporto pubblico locale

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (FdI), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza del Vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, ha completato l’esame dell’articolato del Progetto di legge n. 237 della Giunta regionale "Modifica all’articolo 41 della L.R. n. 25/1998 ‘Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale’". Ora verrà acquisito il parere di competenza della Prima commissione sulla norma finanziaria, in vista del definitivo via libera per l’esame dell’Aula sul provvedimento.

Ricordiamo che il Pdl n. 237 porta a termine il processo di riorganizzazione del trasporto pubblico locale già avviato nel biennio 2013-1014, per conseguire questi obiettivi: ridefinizione dei perimetri dei Bacini territoriali ottimali e omogenei, che saranno approvati dalla Giunta regionale sulla base di criteri di natura trasportistica che facciano riferimento alla struttura della domanda di mobilità espressa dalla popolazione, alle caratteristiche dei territori e alle caratteristiche dell’offerta di servizi, e con riferimento a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza; individuazione della forma giuridica degli Enti di Governo dei Bacini più adeguata a garantirne una maggiore operatività. Viene anche proposta l’istituzione di una Agenzia per ogni bacino territoriale che assumerà le funzioni di Ente di Governo.

La commissione ha anche deciso di non inserire nel Pdl n. 237 disposizioni attinenti alla Proposta di legge n. 202, di iniziativa dei consiglieri regionali Dem Jonatan Montanariello e Francesca Zottis, “Modifica della L.R. n. 25//1998 'Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale' in materia di agevolazioni tariffarie”, e al Progetto di legge n. 296, di cui è prima firmataria la Capogruppo M5s Erika Baldin, “Diritto alla mobilità sostenibile e all'accesso al trasporto pubblico locale per le giovani generazioni”.

È stato infine espresso, a maggioranza, parere favorevole alla Quinta commissione in ordine al Progetto di legge 310, di cui è primo firmatario il consigliere Enoch Soranzo (FdI), “Disposizioni per favorire la libera circolazione nel Veneto dei veicoli per disabili autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL)”.

Il Vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, ha risposto all’IRC n. 73 “Trasporto scolastico: la Giunta regionale come intende operare a supporto delle amministrazioni comunali per garantire agli studenti sia i servizi minimi che quelli aggiuntivi?”, presentata dal consigliere Jonatan Montanariello.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO