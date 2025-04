Seconda commissione – Pdl che abrogare divieto utilizzo autobus con età superiore a 15 anni

Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza del Vicepresidente della Regione Elisa De Berti, è stato presentato ed esaminato il Pdlr n. 323, ovvero il Disegno di legge della Giunta regionale “Abrogazioni e modifiche alla L.R. 3 aprile 2009, n. 11, 'Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25, 'Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale’ e abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3, 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013' e dell'articolo 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 39, 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2021' e disposizioni transitorie relative alla abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni”. In sintesi, la proposta normativa vuole abrogare il divieto di utilizzo degli autobus per l’attività di noleggio per i quali siano decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione. Il provvedimento verrà trasmesso alla Prima commissione per l’acquisizione del parere di competenza (norma finanziaria). È quindi proseguito l’esame del Progetto di legge n. 237 della Giunta regionale "Modifica all’articolo 41 della L.R. n. 25/1998 ‘Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale’". Il provvedimento porta a termine il processo di riorganizzazione del trasporto pubblico locale già avviato nel biennio 2013-1014, per conseguire questi obiettivi: ridefinizione dei perimetri dei Bacini territoriali ottimali e omogenei, che saranno approvati dalla Giunta regionale sulla base di criteri di natura trasportistica che facciano riferimento alla struttura della domanda di mobilità espressa dalla popolazione, alle caratteristiche dei territori e alle caratteristiche dell’offerta di servizi, e con riferimento a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza; individuazione della forma giuridica degli Enti di Governo dei Bacini più adeguata a garantirne una maggiore operatività. Viene anche proposta l’istituzione di una Agenzia per ogni bacino territoriale che assumerà le funzioni di Ente di Governo.

