Seconda commissione. Via libera a modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti
A CURA DI ALTRIMEDIA
|2 giorni fa
La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), acquisito il parere favorevole della Prima commissione, ha definitamente licenziato per l’esame dell’Aula il Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale che modifica la L.R. n. 3/2000 'Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti'.
Relatore è stato nominato il consigliere regionale Mirko Patron (Forza Italia), Correlatore la consigliera Anna Maria Bigon (Pd).
La modifica introdotta ha l’obiettivo di allineare il quadro normativo di riferimento veneto con quello lombardo per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti progettati in prossimità del confine regionale.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO