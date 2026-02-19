Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5

Nella giornata di oggi, si sono riunite, a palazzo Ferro Fini, rispettivamente alle 10, alle 12 e alle 15, le commissioni consiliari Seconda, Quinta e Prima, le quali, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole (Prima e Quinta a maggioranza, senza voti contrari, Seconda a maggioranza, con l’opposizione che non ha partecipato al voto) sul provvedimento della Giunta regionale (PDA n. 5) “Programmazione 2021-2027. Approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 in adesione ai Regolamenti (Ue) n. 1913/2025 e n. 1914/2025 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/09/2025 che modificano i Regolamenti (Ue) n. 1057/2021 (Fondo Sociale Europeo Plus) e n. 1058/2021 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione.”

Il provvedimento riguarda la riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Inoltre, la Prima commissione, dopo aver licenziato per l’esame dell’Aula la PDA n. 5, nominando Relatore il presidente, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), e Correlatore Paolo Galeano (Pd), ha espresso parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 8) ‘Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari alle fusioni di Comuni’.

