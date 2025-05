Seduta Commissione NAT del Comitato delle Regioni a Venezia

“Ospitare a Venezia i lavori della Commissione NAT, significa proiettare il Veneto in un contesto internazionale e trasformarlo in un laboratorio da cui poter elaborare visioni strategiche in ambito agricolo e ambientale che avranno ricadute europee e che vedranno le regioni cruciali per il nuovo indirizzo agricolo UE. La Commissione ieri ha avuto modo di partecipare ad una giornata di lavoro e approfondimento particolarmente proficua, con un convegno sul tema della resilienza e con una visita al MOSE. Gli argomenti all’ordine del giorno della seduta odierna – agricoltura e il sostegno al settore vitivinicolo – sono temi in cui le regioni possono portare, oltre che il loro autorevole parere, anche esempi concreti legati proprio alle realtà territoriali e alle loro singole specificità”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, aprendo a Venezia, presso la Sala Sansoviniana della Biblioteca Marciana, i lavori della Commissione NAT del Comitato europeo delle Regioni, della quale è Primo Vicepresidente. La Commissione vede al centro dei propri lavori l’adozione di una serie di pareri, tra i quali quello sulla visione europea per l'agricoltura e l'alimentazione, che porrà l’accento sul rafforzamento della competitività, sulla riduzione della dipendenza dalle importazioni critiche, sulla garanzia della sicurezza alimentare. In calendario anche un dibattito esplorativo generale sulle regole di mercato e sulle misure di sostegno al settore vitivinicolo, che costituirà la base di lavoro per un parere sul tema che verrà discusso nella prossima seduta plenaria del Comitato delle Regioni previsto per il prossimo 2-3 luglio a Bruxelles e del quale il Presidente Ciambetti è stato nominato primo relatore.

“Vedere la piena partecipazione dei membri della Commissione ospitati nella Sala Sansoviniana della Biblioteca Marciana, è il segnale che il nostro lavoro è stato produttivo ed efficace. Da Venezia, oggi, dimostriamo di poter agire in modo attivo per far sì che l’Europa sappia farsi valida interprete delle voci delle Regioni e costruiamo un ponte con l’Europa, seguendo la storia secolare di questa città”, ha concluso il Presidente Ciambetti.

Ulteriori foto scaricabili da: https://www.swisstransfer.com/d/a444c7a5-d80a-4954-9d48-2025c1e57a2c

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO