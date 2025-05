Sesta commissione - Approvate le relazioni 2022-2024 su mercato del lavoro e parità retributiva

La Sesta commissione permanente del Consiglio Veneto presieduta Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), ha dato oggi all’unanimità il proprio via libera alle rendicontazioni n. 288, relativa ai risultati applicativi per gli anni 2022-24 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 in materia di occupazione e mercato del lavoro, e n. 289, contenente la relazione 2022-24 sui risultati applicativi della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 in materia di parità retributiva tra donne e uomini e di sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità. Unanimità anche sulla rendicontazione n. 279 relativa allo stato di attuazione delle attività in materia di minoranze linguistiche nella Regione del Veneto per l'anno 2024, di cui alla legge regionale n. 30 del 25 ottobre 2021 che promuove le minoranze (due matrice romanza - ladino e friulano - e una germanica -cimbro) presenti in Veneto sulla base di una programmazione annuale che prevede la possibilità di attivare iniziative dirette o concedere contributi a enti pubblici, associazioni e organismi culturali senza scopo di lucro e agli organismi rappresentativi delle tre lingue riconosciute. La Commissione, inoltre, ha espresso parere positivo sul progetto di legge n. 325, di iniziativa della Giunta regionale, relativo alla partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della Quinta edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 che può così essere restituito alla Prima commissione che riceverà - ai fini dell’espressione del parere di competenza - anche la proposta di legge n. 227 di iniziativa del consigliere Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia) di modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 'Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto' con l’introduzione della tipologia di struttura ricettiva alberghiera denominata Condhotel. Rinviata alla prossima seduta, infine, l’illustrazione dell’interrogazione a risposta in commissione n. 83, di iniziativa dei consiglieri Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo) e Renzo Masolo e Andrea Zanoni (Europa Verde) rubricata “Promozione e diffusione della cultura del rispetto, attraverso adeguate politiche sulla parità di genere e percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole del territorio regionale”.

