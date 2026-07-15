Sesta commissione, approvati pareri alla Giunta regionale in materia di cultura e sport

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l’assessore regionale Paola Roma, ha dato il proprio via libera a una serie di pareri alla Giunta regionale.

In particolare, la Commissione ha votato ad ampia maggioranza, senza voti contrari, il parere n. 40 che approva il bando relativo alla concessione di contributi, nell’anno corrente, a sostegno delle attività di promozione e di valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e degli eventi correlati, accaduti nel territorio del Veneto dal 1943 al 1948, come previsto dalla legge regionale n. 29/2010.

Via libera, ad ampia maggioranza, senza voti contrari, al parere n. 42 che approva, in attuazione dell’art. 9 bis della legge regionale n. 9/2018, come modificata dalla n. 4/2025, il Programma 2026 di valorizzazione della figura del cavallo nella storia, nell’archeologia, nelle tradizioni, nella cultura e nel ruolo terapeutico e sociale, e gli Avvisi pubblici per la presentazione delle domande di contributo riguardanti iniziative a carattere culturale, sociale e terapeutico.

Approvato ad ampia maggioranza, senza voti contrari, anche il bando 2026, di cui al parere alla Giunta regionale n. 43, per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle Pro Loco.

Via libera, a maggioranza, senza voti contrari, pure al parere n. 44, che detta disposizioni integrative sulle modalità di concessione dei contributi approvati con la delibera di Giunta regionale n. 656/2022, in ordine a iniziative attivate direttamente dall’esecutivo in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta.

Approvato a maggioranza, infine, il parere alla Giunta regionale n. 45 relativo al Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, che stanzia risorse e prevede azioni per la promozione della pratica sportiva, per l’organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport, per la promozione della pratica sportiva in ambito scolastico, a sostegno della pratica sportiva degli atleti con disabilità, nonché per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi.

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