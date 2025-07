Sesta commissione - Ok a Pdl su collaborazione fra Regione e Istituti storici della Resistenza

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), nel corso della seduta odierna, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il progetto di legge n. 327, a prima firma del consigliere Marzio Favero (Lega-LV), sulla collaborazione istituzionale fra la Regione e la rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea in Veneto attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa e prevedendo specifici strumenti di supporto, anche economico, già ampiamente illustrato nel corso delle sedute precedenti; la proposta legislativa può così essere inserita all’ordine del giorno dei lavori d’aula, relatore il consigliere Favero, correlatore, la consigliera del Partito Democratico Francesca Zottis. Di seguito, i commissari hanno espresso all’unanimità parere positivo sul disegno di legge n. 336, di iniziativa della Giunta, che modifica l'articolo 66 'Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza' della legge finanziaria regionale del 2007, per continuare ad assicurare - a fronte delle modifiche in ordine all’assetto giuridico di enti e istituzioni culturali presenti e operanti a Vicenza - il finanziamento del programma delle attività dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza; la proposta legislativa sarà trasmessa alla Prima commissione, dov’è stata incardinata, per completare l’iter di approvazione. Illustrato, infine, il progetto di legge n. 319, a prima firma del consigliere Stefano Valdegamberi (Gruppo misto) rubricato “Recupero e valorizzazione dei roccoli e studio della cultura venatoria e rurale nel Veneto”, ovvero delle strutture semicircolari o a ferro di cavallo delimitate da piante arboree utilizzate per l'uccellagione, cioè per la cattura degli uccelli; l’esame dettagliato della proposta legislativa è destinata a proseguire nel corso delle prossime sedute.

