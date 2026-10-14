Sesta commissione, parere favorevole alla variazione al bilancio di previsione 2026-28 della Regione del Veneto

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Valeria Mantovan, ha espresso oggi, a maggioranza, parere favorevole sul disegno di legge n. 130, di iniziativa della Giunta, relativo alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 della Regione; il provvedimento può così rientrare nella Prima commissione consiliare per la prosecuzione dell’iter istruttorio. A tal proposito, la Commissione ha approvato all’unanimità una proposta di Risoluzione, che potrà essere inserita all’ordine del giorno dei lavori d’Aula, presentata dalla consigliera Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra) e sottoscritta dai Commissari presenti, rubricata “La Giunta regionale allinei la dotazione finanziaria per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali all’importanza attribuita alla cultura nei principi della legga regionale n. 17/2019”.

La Commissione, inoltre, ha esaminato il progetto di legge n. 128, a prima firma del consigliere Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), intitolato “Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell’elenco delle “Città murate” del Veneto”. La proposta, presentata in una precedente seduta, introduce, in sintesi, la possibilità per l’esecutivo regionale di concedere contributi agli enti locali proprietari di cinte murarie e fortificazioni iscritte nell’elenco regionale, attraverso una procedura più snella rispetto a quella ordinaria, quando il bilancio regionale preveda, per il finanziamento della legge regionale n. 15/2003 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘Città murate del Veneto’”, uno stanziamento limitato a una singola annualità. L’iniziativa legislativa sarà trasmessa alla Prima commissione consiliare per l’espressione del parere di competenza, una volta acquisito il quale l’iter istruttorio potrà proseguire in vista del via libera definitivo.

Di seguito, la Commissione ha dato il via libera, a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 65, che approva il bando 2026 per la concessione di contributi ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all'elenco regionale, per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento, e all’unanimità al parere n. 66 relativo al piano annuale 2026 degli interventi per la realizzazione delle attività previste dalla legge regionale n. 25/2022 "La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale".

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