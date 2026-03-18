Sesta commissione, semaforo verde ai progetti di legge relativi al bilancio regionale

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, assieme agli assessori regionali Valeria Mantovan, Paola Roma e Diego Ruzza, ha espresso a maggioranza il proprio parere favorevole sui progetti di legge che formano il bilancio regionale, ovvero il n. 44 “Legge di stabilità regionale 2026”, il n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”, e il n. 45 “Bilancio di previsione 2026-2028”.

Le proposte legislative possono così tornare nella Prima commissione dell’assemblea legislativa veneta, ove si trovano incardinati, per la conclusione dell’iter istruttorio.

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