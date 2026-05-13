Sesta commissione, via libera a pareri alla Giunta regionale su cultura, turismo e buono scuola

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, e l’assessore regionale, Valeria Mantovan, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Giunta regionale n. 25, relativo al Piano 2026 degli interventi per la cultura, impostato sul Programma triennale approvato dal Consiglio nel 2022, tuttora vigente, e caratterizzato dalla necessità di fornire, dopo l’approvazione della legge di Bilancio 2026-28, lo strumento per avviare le singole azioni.

La maggioranza, senza voti contrari, inoltre, ha dato il via libera ai pareri alla Giunta regionale n. 22, che approva il bando per la concessione del contributo regionale ‘buono scuola’ per l’anno scolastico-formativo 2025-2026, e n. 20, ovvero al Piano turistico 2026, che sviluppa su base annuale gli indirizzi contenuti nel Programma regionale per il turismo veneto 2025-27, intitolato “Protagonisti del Cambiamento: Veneto Aperto, Attento, Attivo, Attuale”, articolato in quattro assi, dai quali derivano otto obiettivi, quattordici linee strategiche e trentanove azioni operative, volte a consolidare il ruolo della Regione del Veneto come protagonista del turismo nazionale e internazionale, affrontando le sfide climatiche, demografiche, tecnologiche ed economiche.

Di seguito, sono stati auditi portatori d’interesse e soggetti istituzionali in relazione ai progetti di legge n. 26, d’iniziativa della consigliera Roberta Vianello (Lega-LV), “Istituzione dell'albergo territoriale e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 'Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto'”, e n. 37, a prima firma della consigliera Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), anch’esso volto alla modifica della legge regionale 2013 n. 11/2013.

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