Sesta commissione - Via libera a Pdl che disciplina Condhotel e parere favorevole su rendiconto 2024

Nel corso della seduta odierna, la Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il testo unificato dei progetti di legge n. 249, di iniziativa dell’esecutivo regionale, e n. 227, a prima firma del consigliere Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), in materia di condhotel, ovvero, in estrema sintesi, un tipo di esercizio alberghiero previsto dal DPCM n. 13/2018, già disciplinato da altre regioni, composto da camere destinate alla ricettività e da unità immobiliari a destinazione residenziale, a gestione unitaria e ubicate nello stesso immobile o in altri immobili purché collocati nello stesso comune a una distanza non superiore a 200 metri dall’edificio alberghiero. Il progetto di legge può così essere iscritto all’ordine del giorno dei lavori d’Aula; relatore, il consigliere Soranzo, correlatore, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani. La Commissione, infine, ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, il proprio parere sul disegno di legge n. 326, di iniziativa della Giunta, relativo al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2024, attualmente incardinato in Prima commissione.

