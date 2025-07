Sesta commissione - Via libera all’assestamento di bilancio

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), nel corso della seduta odierna, ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, il proprio parere positivo sul disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo all’assestamento del bilancio di previsione 2025-27, già incardinato e illustrato nel dettaglio presso la Prima commissione consiliare. La Commissione, inoltre, ha continuato l’esame del progetto di legge n. 327, a prima firma del consigliere Marzio Favero (Lega-LV), sulla collaborazione istituzionale fra la Regione e la rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea in Veneto; il Pdl sarà trasmesso alla Prima commissione che esprimerà il proprio parere in ordine alle disposizioni finanziarie in esso contenute.

