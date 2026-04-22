Sesta commissione, via libera alle rendicontazioni 2025 relative a minoranze linguistiche

La Sesta Commissione del Consiglio Veneto, presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega‑LV), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, ha continuato l’esame del progetto di legge n. 4, di iniziativa del consigliere Filippo Rigo (Lega‑LV) “Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”, già illustrato nel corso delle sedute precedenti; il testo sarà trasmesso alla Prima commissione consiliare per l’espressione del parere di competenza, acquisito il quale l’iter istruttorio potrà proseguire.

Di seguito, la Commissione ha votato all’unanimità la presa d’atto delle rendicontazioni n. 5, sullo stato d’attuazione delle iniziative assunte nel 2025 a favore delle minoranze linguistiche in Veneto, e n. 3, sull’attività dell’Istituto Regionale Ville Venete nel 2025, e il parere alla Giunta regionale n. 5, relativo al programma 2026 di Arteven; è stata licenziata ad ampia maggioranza, senza voti contrari, anche la presa d’atto della rendicontazione n. 13, riguardante lo stato d’attuazione delle iniziative di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea.

È stato rinviato alle prossime sedute il parere di competenza sul progetto di legge statale n. 1, di iniziativa della consigliera Roberta Vianello (Lega‑LV), “Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante ‘bilancio di previsione finanziario dello Stato per l’anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020‑2022’: disposizioni in tema di deducibilità dall’IMU delle spese per interventi su immobili tutelati”, attualmente incardinato in Prima commissione.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura del Consiglio Regionale Veneto.