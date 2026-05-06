Sesta commissione, via libera per l’Aula a proposta legge su lavoro delle persone con disabilità

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso dell’odierna sessione di lavoro, alla quale ha partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, ha dato il via libera per l’Aula, ad ampia maggioranza, senza voti contrari, al progetto di legge n. 4, relativo a interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, per poi disporre una revisione delle azioni previste dal “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato” approvato dalla Giunta regionale con cadenza annuale; l’iniziativa legislativa è già stata esaminata nel corso delle sedute precedenti: relatore per l’assemblea legislativa sarà il primo firmatario del pdl, il vicecapogruppo di Lega-LV, Filippo Rigo, correlatrice, la vicepresidente Sambo.

Primo via libera, inoltre, sul progetto di legge n. 24, proposto dal presidente Soranzo, che mira, in sintesi, alla valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della società, della scienza e della spiritualità della Regione del Veneto, denominate “Case e studi degli illustri del Veneto”. L’iniziativa legislativa sarà trasmessa alla Prima commissione per l’espressione del parere di competenza, una volta acquisito il quale l’iter istruttorio potrà proseguire in vista del via libera definitivo.

Deliberato, di seguito, l’abbinamento, ai fini dell’esame congiunto, dei progetti di legge n. 27, d’iniziativa del capogruppo Riccardo Barbisan (Lega-LV), e n. 36, presentato dai consiglieri di Resistere Veneto e dal capogruppo di Liga Veneta Repubblica, Alessio Morosin, volti alla modifica della legge regionale n. 8/2007 ‘Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto’, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione della lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale.

I commissari, successivamente, si sono espressi favorevolmente, a maggioranza, senza voti contrari, sul progetto di legge n. 17, anch’esso d’iniziativa del presidente Soranzo, istitutivo del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto, attualmente incardinato e già illustrato nella Prima commissione, che può così continuare l’iter istruttorio.

È iniziato, infine, l’esame del progetto di legge n. 15, a prima firma del capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, per la valorizzazione e la tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

È stata rinviata alle prossime sedute l’illustrazione dei progetti di legge regionale n. 42, a prima firma della vicepresidente Sambo, e n. 50, d’iniziativa dei consiglieri di Alleanza Verdi e Sinistra, Carlo Cunegato ed Elena Ostanel, che dettano disposizioni per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti pubblici della Regione del Veneto.

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