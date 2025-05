Sicurezza a Vicenza, Presidente Ciambetti: “Servono interventi urgenti”

“Quanto accaduto oggi pomeriggio nel pieno centro storico di Vicenza, con l’aggressione violenta a un corriere da parte di quattro giovani, è un fatto gravissimo che non può essere sottovalutato. Esprimo tutta la mia solidarietà alla vittima, alla quale auguro una pronta guarigione, ma al tempo stesso sento il dovere, anche come Presidente del Consiglio regionale del Veneto, di denunciare una situazione che da un paio d’anni sta conoscendo un grave e progressivo degrado sotto il profilo della sicurezza cittadina”. Sono le parole del Presidente dell’assemblea legislativa veneta Roberto Ciambetti che aggiunge: “È inaccettabile che episodi simili avvengano in pieno giorno, in una delle piazze più frequentate della nostra città, davanti a numerosi testimoni. Vicenza merita di essere una città sicura, per i residenti, per chi vi lavora e per i turisti. È necessario rafforzare subito il controllo del territorio, garantire una presenza più costante e visibile delle forze dell’ordine, applicare politiche di prevenzione efficaci e rispondere con fermezza a ogni forma di violenza” “Non possiamo tollerare - conclude il Presidente Ciambetti - che bande di delinquenti mettano a rischio l'incolumità dei cittadini onesti. La sicurezza è un diritto fondamentale, e deve essere una priorità per chi amministra la cosa pubblica. Serve un cambio di passo deciso: Vicenza non può e non deve diventare terra di nessuno”.

