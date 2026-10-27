SkillFlow, all'Hub di FMTS il confronto su formazione e futuro del lavoro

Le competenze richieste dalle imprese cambiano, spinte dall'innovazione tecnologica, dall'intelligenza artificiale e dalla trasformazione dei processi produttivi e organizzativi. Quali strumenti possono aiutare le aziende a riconoscere le competenze già presenti, individuare quelle mancanti e accompagnare le persone nei percorsi di crescita professionale?

È l’interrogativo al centro di “SkillFlow – Competenze in movimento”, l'iniziativa promossa da FMTS Group in programma mercoledì 28 ottobre 2026, dalle 9 alle 14, presso l'Hub del Gruppo in via Leonardo da Vinci 15, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno.

L'incontro metterà a confronto rappresentanti delle istituzioni e delle principali organizzazioni impegnate nel mondo del lavoro, della formazione e dello sviluppo delle competenze, per approfondire i perché del disallineamento tra domanda e offerta formativa e le possibili risposte a un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Al confronto interverranno Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro; Massimo Sabatini, direttore generale di Fondirigenti; Marialaura Cosimi, vicepresidente di Rete ITS Italy; Elvio Mauri, direttore generale di Fondimpresa; Natale Forlani, presidente di INAPP; e Valter Quercioli, presidente di Federmanager.

SEE, DALLA FORMAZIONE CENTRATA SUI CORSI A QUELLA CENTRATA SULLE PERSONE

La trasformazione digitale non coincide soltanto con l'introduzione di nuove tecnologie. Cambiano le attività, le competenze necessarie per svolgerle, le modalità di collaborazione e il rapporto tra persone e organizzazioni. È in questo scenario che si inserisce SEE – Skills & Education Ecosystem, l'ecosistema sviluppato da FMTS Group con l’area R&D e che sarà protagonista di una sessione dimostrativa.

SEE propone un cambio di prospettiva: non partire dai corsi disponibili, ma dalle persone, dai ruoli che ricoprono e dalle competenze necessarie per affrontare i processi di lavoro. Attraverso una mappatura integrata di ruoli e competenze, il sistema consente di individuare i divari tra capacità possedute e attese, orientare la costruzione di percorsi formativi personalizzati e raccogliere le evidenze utili alla validazione delle competenze acquisite.

Un modello che integra intelligenza artificiale, analisi dei dati e metodologie innovative di apprendimento, con l'obiettivo di collegare la formazione ai reali fabbisogni delle organizzazioni e rendere visibile il patrimonio di conoscenze e capacità presente nelle imprese.

Vedere, scegliere, riconoscere sono i tre passaggi attorno ai quali si sviluppa il modello: vedere le competenze delle persone e i fabbisogni dell'organizzazione; scegliere i percorsi più coerenti per colmare i divari; riconoscere le competenze attraverso evidenze concrete, come attestati, project work e feedback.

Ad approfondire la visione e le applicazioni del modello SEE saranno Giuseppe Melara, presidente di FMTS Group; Immacolata Stizzo, responsabile R&D, e Celeste Nicodemo, Innovation Manager. Carla Pampaloni, direttore di Federmanager Academy, offrirà una riflessione sul ruolo strategico dei sistemi di individuazione, sviluppo e riconoscimento delle competenze, illustrando approcci e metodologie utili ad allineare i fabbisogni delle organizzazioni con i percorsi di crescita professionale delle persone.

"Con SEE abbiamo lavorato a un nuovo approccio che punta a superare la formazione standardizzata per mettere al centro le persone, accompagnandone la crescita professionale insieme all'evoluzione delle imprese", spiega Giuseppe Melara, presidente di FMTS Group. "Le grandi trasformazioni in atto ci impongono di ripensare il modo in cui progettiamo la formazione. Non basta più proporre corsi: dobbiamo essere capaci di riconoscere ciò che le persone sanno già fare, valorizzare le loro competenze e accompagnarle nell'acquisizione di quelle necessarie per affrontare il cambiamento".

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