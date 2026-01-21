Sole365 e Fondazione AIRC: un anno di successi e un impegno che si decuplica per il 2026

Sole365 annuncia i risultati della collaborazione per l’anno 2025 con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, delineando un futuro ancora più ambizioso per il sostegno alla ricerca oncologica. Il brand ha prima di tutto sostenuto con una donazione di € 25.000,00 una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore, impegnato nello studio delle malattie oncologiche del tratto gastrointestinale. Poi, grazie alla vendita, nell’intero 2025, di 664.863 kg di ortofrutta di stagione selezionata, il brand Sole365 ha trasformato le scelte alimentari quotidiane in risorse concrete per sostenere il lavoro dei ricercatori, devolvendo ad AIRC 5 centesimi + iva per ogni chilogrammo venduto. Questo percorso di solidarietà ha permesso di devolvere ad AIRC, durante tutto l’anno, l’importo di € 33.243,00 + iva interamente destinato allo studio delle malattie oncologiche.

Il valore dell’iniziativa risiede nella scelta del brand di farsi carico integralmente del contributo. Come dichiarato da Antonio Apuzzo - Amministratore Delegato di AP Commerciale - “chiudere quest’anno con un risultato così significativo è motivo di grande orgoglio. Questi fondi costituiscono un contributo diretto di Sole365: abbiamo voluto premiare la fiducia dei nostri clienti trasformando un loro acquisto quotidiano in un contributo concreto, senza alcun costo aggiuntivo per il consumatore. Vedere come i nostri clienti abbiano abbracciato il binomio tra sana alimentazione e solidarietà ci spinge a proseguire con ancora più forza. Ogni chilogrammo scelto rappresenta per noi un impegno a donare: un passo avanti verso diagnosi precoci e cure più efficaci.”

La grande novità riguarda il rinnovo della partnership, che per il 2026 diventerà ancora più incisiva. Sole365 ha infatti deciso di potenziare nettamente il proprio impegno: per tutto il nuovo anno, il contributo passerà a 50 centesimi + iva per ogni confezione di prodotto selezionato acquistata e sarà a favore di un nuovo progetto di ricerca sui tumori del tratto gastrointestinale.

Il progetto prevede, inoltre, il prosieguo dell’attività divulgativa sulla sana alimentazione secondo i principi della Dieta Mediterranea. In store e online, infatti, la collaborazione tra Sole365 & AIRC rende alla portata di tutti i consigli, le curiosità e le ricette sui prodotti di stagione che fanno bene alla salute e alla ricerca.

Questo straordinario investimento rappresenta un salto di qualità che moltiplica per dieci il sostegno al lavoro dei ricercatori, mettendo al centro il valore della vita e promuovendo i benefici della Dieta Mediterranea, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO.

Roberta Buccino Grimaldi - Presidente del Comitato Campania di Fondazione AIRC - sottolinea l’importanza di questo sodalizio: “Desidero ringraziare Sole365 per aver confermato anche nel 2026 il sostegno ai nostri ricercatori e l’impegno nella sensibilizzazione dei cittadini sulle sane abitudini alimentari, ribadendo il ruolo che le imprese possono rivestire nella promozione del benessere dei cittadini, a partire dal momento della spesa quotidiana”.

Nel 2026, ogni acquisto consapevole diventerà un atto di generosità collettiva ancora più potente. La sfida contro il cancro si affronta ogni giorno” e, da oggi, la ricerca può contare su un alleato con una forza dieci volte più grande.

https://www.ansa.it/ansa-pressrelease/docs/172/pdf/pressrelease_doc_172_1769001260521.pdf Leggi il comunicato stampa originale

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL