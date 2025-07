Sole365 & Fondazione AIRC: un primo grande traguardo!

Sole365, con l’obiettivo di mettere al centro il benessere della comunità, rende noti i brillanti risultati del primo semestre 2025 sulla collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

L’iniziativa di Sole365, in collaborazione con Fondazione AIRC, vede la valorizzazione di frutta e verdura di stagione.

Sui prodotti selezionati mensilmente, oltre ad esaltarne le proprietà benefiche, il brand Sole365 dona 5 centesimi per ogni Kg venduto. La risposta a questa iniziativa è stata straordinaria e ha portato alla vendita di ben 332.807,43 kg di frutta e verdura di stagione (broccoletti, mandarini, carciofi violetti, fragole, melone cantalupo e albicocche) consentendo una donazione di € 16.640,37 a favore della ricerca oncologica. Ogni singolo acquisto ha contribuito a raggiungere questo importante traguardo, dimostrando come un gesto quotidiano e consapevole possa generare un impatto significativo sulla salute e sul futuro delle persone. Un gesto semplice, da parte dei clienti Sole365, come quello di una scelta consapevole, si trasforma in un sostegno concreto per scienziati e ricercatori impegnati ogni giorno a trovare nuove cure e strategie terapeutiche per affrontare il cancro.

Il risultato di questo primo semestre 2025, si affianca all’impegno già dimostrato nel 2024, anno in cui Sole365 ha finanziato una borsa di studio per un giovane ricercatore, attualmente impegnato nello sviluppo di un progetto sui tumori dell’apparato gastrointestinale. Supportando la ricerca, spaziando dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino allo sviluppo di terapie sempre più efficaci e personalizzate, si contribuisce a dare nuove speranze a milioni di persone nella lotta contro il cancro.

La collaborazione tra Sole365 e Fondazione AIRC proseguirà, con lo stesso impegno e la stessa determinazione, sensibilizzando sempre più i clienti ad una sana alimentazione seguendo i principi della Dieta Mediterranea, scegliendo frutta e verdura di stagione. Ogni acquisto consapevole contribuirà ad un futuro più sano per tutti.

