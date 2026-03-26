Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026

Sole365, per il quinto anno consecutivo, consegue il prestigioso titolo di “Miglior Reparto Ortofrutta” d’Italia ai CX Store Award 2026. Durante l'esclusiva cerimonia di premiazione tenutasi questa mattina presso l'Hotel Excelsior Gallia di Milano, il brand ha inoltre riaffermato la sua eccellenza, non solo di qualità ma anche visiva, conquistando per il secondo anno di fila il riconoscimento per la “Migliore Esposizione di Ortofrutta”.

I premi sono stati assegnati nell'ambito della settima edizione di CX Store Research, la più vasta indagine sul gradimento delle famiglie italiane verso le insegne distributive, promossa da Promotion-Amagi. L'edizione 2026 si è distinta per una solidità statistica senza precedenti, basata sull'analisi di un panel di 25.358 famiglie (con un rapporto di 1 a 1.000 abitanti) che ha valutato 198 insegne del settore grocery.

La ricerca utilizza una metrica innovativa basata sul “Goodwill d’insegna”, un indicatore che quantifica il valore intangibile della marca attraverso la soddisfazione dei clienti per i singoli reparti e servizi. Il primato di Sole365 nell'ortofrutta conferma come la cura per i freschi e freschissimi sia oggi il principale driver che guida le preferenze dei consumatori italiani nel settore alimentare. Il Goodwill Relativo (quota clienti soddisfatti dell’insegna) è pari al 39,8% sul Reparto Ortofrutta e al 48,8% per l’Esposizione Ortofrutta.

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, ha ritirato i due premi esprimendo profonda gratitudine:

“Vincere per il quinto anno consecutivo il premio come Miglior Reparto Ortofrutta in Italia non è solo un onore, ma è la conferma che il nostro modello organizzativo è solido e risponde concretamente alle aspettative e ai bisogni dei nostri clienti. La riconferma, per il secondo anno, del premio per la Migliore Esposizione sottolinea come la qualità dei nostri prodotti sia esaltata da un ambiente curato e accogliente, pensato per valorizzare la freschezza e la stagionalità in ogni sua forma. Un ringraziamento profondo e doveroso va a tutti i collaboratori di Sole365: è il vostro lavoro instancabile che ci permette di mantenere sempre alta l'asticella. Se riusciamo a non deludere mai le aspettative di chi ci sceglie ogni giorno, il merito è della dedizione di questa grande squadra.”

Il successo dell'insegna si fonda su pilastri strategici che mettono al centro il cliente e il prodotto, rispondendo a quella centralità dei reparti freschi che la ricerca CX Store individua come driver principale delle preferenze dei consumatori. Attraverso il modello Every Day Low Price (EDLP), Sole365 garantisce prezzi bassi 365 giorni l'anno, riuscendo a coniugare una convenienza costante con un’alta qualità che non accetta compromessi.

Il reparto ortofrutta rimane il fulcro di questa offerta, basandosi su una selezione rigorosa guidata da criteri di qualità, stagionalità e sostenibilità. Tale eccellenza è sostenuta da un forte e costante investimento nel capitale umano, dove la formazione continua dei collaboratori assicura un servizio di alto livello, fondamentale per generare quel valore intangibile definito "Goodwill d'insegna".

Infine, la pianificazione meticolosa dell'allestimento trasforma il reparto in un'esperienza d'acquisto positiva e invitante, un elemento distintivo che ha permesso a Sole365 di distinguersi tra le 198 insegne analizzate nel settore grocery. Grazie a questi traguardi, il brand consolida la propria leadership, interpretando con successo le moderne tendenze del retail e rafforzando il profondo legame di fiducia costruito con le oltre 25.000 famiglie coinvolte nell'indagine.

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