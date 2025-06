Sole365: tra arte ed ecosostenibilità, nel cuore di Salerno

Sole365 e Art Green Relax: un murales ecologico e una panchina di design per promuovere la Dieta Mediterranea e la sostenibilità urbana.

Martedì 24 giugno alle ore 10:30, nel cuore di Salerno in Piazza Caduti Civili di Brescia, ha preso vita un murales ecosostenibile che celebra e promuove i principi della Dieta Mediterranea, di cui Sole365 è promotore e ne fa un pilastro cardine della sua selezione di prodotti. Questa opera artistica è molto più di una semplice decorazione urbana: è un invito concreto alla consapevolezza di una sana alimentazione e alla sostenibilità ambientale.

Il murales rappresenta un progetto innovativo, artistico e sociale, realizzato in collaborazione con Art Green Relax e raffigura in maniera creativa e visivamente accattivante la piramide alimentare, già familiare ai clienti dei punti vendita Sole365. Accanto alla piramide, realizzata sotto la guida scientifica del Dipartimento di Agraria, compare un banco di alici che simbolizza l’importanza del pesce azzurro tipico del Golfo di Salerno, esaltandone il valore nutrizionale e socio-culturale.

Realizzato con speciali vernici mangia-smog, il murales è un simbolo tangibile della missione Sole365 di coniugare salute, qualità alimentare e impegno ambientale. A completare ilprogetto, l’installazione di una panchina di design che favorisce momenti di socializzazione e relax, contribuendo attivamente alla riqualificazione dell’area urbana.

“Siamo molto contenti della collaborazione in essere con Sole365. L’Università è certamente sede d formazione e di avanzamento delle conoscenze scientifiche, ma ha anche la missione di coinvolgere il cittadino su temi di impatto sociale. Attraverso la pluriennale esperienza di collaborazione con Sole365 abbiamo la possibilità di raggiungere un vasto pubblico di cittadini e coinvolgerli disseminando conoscenze sul mangiar sano, sulla dieta mediterranea, e presto anche sulla necessità di pianificare consumi sostenibili e senza scarti. Condivido la scelta aziendale di comunicazione attraverso forme d’arte, il linguaggio creativo ha un potere comunicativo efficace e sarà utile a far sentire il cittadino ancora più vicino al tema dell’alimentazione mediterranea tipica della nostra regione” dichiara Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Salerno diventa così protagonista di una visione che fonde arte, sostenibilità e cultura alimentare, ponendosi come esempio nella promozione di valori autentici. La scelta di Salerno come fulcro di questa iniziativa non è casuale: la città, con la sua ricca storia e la sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, rappresenta il luogo ideale per celebrare i valori della Dieta Mediterranea e per lanciare un messaggio forte sull'importanza della sostenibilità urbana, contribuendo attivamente alla riqualificazione urbana e rafforzando il legame tra la comunità e i principi di un vivere sano e consapevole.

"Partecipare ad un progetto così significativo come Art Green Relax ci inorgoglisce perché coniuga perfettamente arte, sostenibilità e valorizzazione del territorio", dichiara Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. "Con questa iniziativa, rafforziamo il nostro impegno nel sensibilizzare la comunità sull'importanza di scelte di consumo consapevoli e sostenibili, promuovendo una cultura del benessere e dell'alimentazione sana, pilastri della nostra filosofia aziendale. Sole365 è parte attiva del territorio, per il territorio".

Con i suoi 100 punti vendita, Sole365 continua a distinguersi non solo per la convenienza e la qualità dei prodotti, ma soprattutto per un’esperienza di spesa sempre più consapevole, attenta all’ambiente, alle persone e al benessere della comunità.

